Voici le Nubia Alpha, un smartphone à votre poignet

L'un des phénomènes les plus singuliers du Mobile World Congress, le plus important salon consacré aux téléphones dans le monde, n'est autre que le Nubia Alpha. Sur un marché, où de plus en plus de marques se mettent à expérimenter des téléphones pliables, Nubia mise, elle, pleinement sur un téléphone qui s'enroule autour du poignet.