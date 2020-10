Le gala des Data News Awards s'est malheureusement transformé cette année en un live show numérique quotidien. Entre-temps, notre rédacteur en chef a remis personnellement les 15 récompenses aux heureux gagnants dans le respect des mesures anti-corona évidemment. Impression.

Fin du mois passé, vous avez pu une semaine durant surfer chaque midi sur www.datanews.be pour savoir, en direct, tout, tout, tout sur les Data News Awards 2020. Vous l'avez fait massivement - ce dont nous vous remercions - et vous y avez entendu le rédacteur en chef Kristof Van der Stadt et l'accountmanager de Data News Carole Santens promettre à quelques reprises qu'ils viendraient remettre personnellement les récompenses.

Une promesse doit être tenue et donc, tous deux ont entrepris la semaine dernière un bref road trip en respectant évidemment les mesures-barrières mises en place. Découvrez dans cette 'impression' de deux minutes la manière dont cela s'est déroulé.

Toute l'équipe de Data News vous remercie pour vos votes, pour le suivi de nos live shows et pour votre enthousiasme. Elle réitère une dernière fois ses félicitations à l'ensemble des nominés et des lauréats et vous fixe d'ores et déjà rendez-vous en septembre de l'année prochaine pour les Data News Awards for Excellence 2021. Espérons que nous pourrons y accueillir de nouveau plus de 1.000 invités!

Souhaitez-vous revoir une fois encore la proclamation des résultats et les interviews des lauréats? Vous retrouverez le tout dans notre dossier en ligne.

Fin du mois passé, vous avez pu une semaine durant surfer chaque midi sur www.datanews.be pour savoir, en direct, tout, tout, tout sur les Data News Awards 2020. Vous l'avez fait massivement - ce dont nous vous remercions - et vous y avez entendu le rédacteur en chef Kristof Van der Stadt et l'accountmanager de Data News Carole Santens promettre à quelques reprises qu'ils viendraient remettre personnellement les récompenses.Une promesse doit être tenue et donc, tous deux ont entrepris la semaine dernière un bref road trip en respectant évidemment les mesures-barrières mises en place. Découvrez dans cette 'impression' de deux minutes la manière dont cela s'est déroulé.Toute l'équipe de Data News vous remercie pour vos votes, pour le suivi de nos live shows et pour votre enthousiasme. Elle réitère une dernière fois ses félicitations à l'ensemble des nominés et des lauréats et vous fixe d'ores et déjà rendez-vous en septembre de l'année prochaine pour les Data News Awards for Excellence 2021. Espérons que nous pourrons y accueillir de nouveau plus de 1.000 invités!