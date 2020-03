Par manque de contacts physiques, on envoie et on reçoit à présent généralement plus de messages qu'en temps normal. Saviez-vous que vous pouviez aussi en envoyer et en recevoir sur votre ordinateur? Cela ne peut que profiter à la productivité de votre communication.

WhatsApp

Dans votre navigateur: WhatsApp est-il votre canal de communication favori sur votre smartphone? Saviez-vous dès lors que l'appli de messagerie est aussi disponible dans une version navigateur pour votre ordinateur: WhatsApp Web. Pour établir la liaison avec votre téléphone, il convient de scanner une fois le code QR affiché sur le site web. Pour ce faire, allez dans les paramètres de WhatsApp sur votre smartphone et choisissez ensuite via 'WhatsApp Web/Desktop' l'option 'Scan QR-code'. A partir de là, vous êtes automatiquement connecté, et tout est parfaitement synchronisé avec votre smartphone.

Sur votre desktop: vous pouvez également utiliser WhatsApp dans un programme desktop séparé (donc pas dans votre navigateur internet) que vous installez sur votre PC ou ordinateur portable, que ce soit sur ordinateur Windows ou sur un Mac. Ici encore, il convient d'établir une fois le lien avec votre smartphone en scannant un code QR. Via les paramètres, vous pouvez veiller à ce que l'outil s'ouvre automatiquement, lorsque vous démarrez votre ordinateur.

Facebook Messenger

Dans votre navigateur: utilisez-vous de préférence Messenger de Facebook pour l'envoi de vos messages? Dans ce cas, vous pouvez aussi communiquer avec vos collègues ou amis au moyen de votre ordinateur tout simplement via l'icône de messagerie sur le site web de Facebook. Ou vous pouvez le faire directement via l'application web Messenger. Vous y retrouverez les mêmes conversations et contacts que sur votre smartphone.

Sur votre desktop: Facebook ne dispose pas d'une variante desktop de Messenger. Il existe cependant des outils indépendants, tels Messenger for Desktop, disponibles pour Windows et Mac. Tout spécialement pour les ordinateurs d'Apple, il y a aussi Messenger for Mac.

iMessage

Sur votre Mac: Apple utilise un protocole de messagerie propre pour SMS: iMessage. Il se reconnaît au texte bleu dans l'appli de messagerie. Mais sur votre Mac, vous disposez aussi dans le dossier Programmes d'une application similaire. Veillez à vous connecter avec le même Apple ID tant sur votre iPhone que sur votre ordinateur. Sur votre Mac, vous y arriverez dans l'appli de messagerie via 'Préférences', 'Comptes'. A partir de là, vos iMessages seront pareils sur les deux appareils.

Dans Windows: recevoir et expédier des iMessages sur un ordinateur Windows ne peut se faire que si vous disposez en plus aussi d'un Mac. En outre, il vous faudra installer le navigateur Google Chrome et l'extension Chrome Remote Desktop sur les deux appareils. Pour savoir précisément comment faire ensuite, surfez sur iGeeksblog. Vous y trouverez encore une autre méthode, qui exploite le programme iPadian.

SMS

Dans votre navigateur: disposez-vous d'un téléphone Android? Si vous y installez par exemple l'appli de messagerie de Google, vous pourrez y indiquer, via les paramètres, que vous voulez l'utiliser en tant qu'appli de messagerie fixe. Sélectionnez alors en haut et à droite via les trois petits points 'Messages pour le web'. Surfez ensuite sur votre ordinateur vers le site web Messages et scannez avec votre appli le code QR qui s'affiche. A partir de là, vous pouvez également envoyer et recevoir des SMS dans votre navigateur web.

