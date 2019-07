Des collaborateurs de Google écoutent certains enregistrements effectués par Google Assistant, selon la chaîne flamande VRT. Même si vous n'avez pas installé un Google Home chez vous, Google pourrait quand même avoir en sa possession des fragments sonores vous concernant et ce, via le Google Assistant de votre smartphone Android.

Sur https://myaccount.google.com/activitycontrols/audio, choisissez 'Gérer activité'. Vous pourrez y découvrir quels enregistrements audio Google a actuellement en sa possession. Pour quiconque donne régulièrement des instructions à son smartphone, sans connaître l'existence de cette page, cela peut s'avérer une expérience intéressante.

Vous pourrez effacer les fragments audio soit séparément, soit directement tous ensemble. Pour ce faire, cliquez en haut à droite sur les trois petits cercles et sélectionnez "Supprimer activité sur base de". Ensuite, vous pourrez supprimer les enregistrements effectués durant une période déterminée ou de manière 'illimitée'. Vous verrez alors apparaître la mention "Votre activité est définitivement supprimée de votre compte et n'est plus liée à vous". Le hic, c'est qu'on ne sait alors pas encore clairement si l'enregistrement est aussi effectivement supprimé des serveurs de Google.

Vous pourrez certes faire en sorte que désormais, plus aucun enregistrement ne sera effectué sur vous en désactivant 'l'activité vocale et audio'. Pour cela, cliquez sur le curseur bleu et poussez-le vers la gauche.