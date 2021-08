Vodafone va de nouveau facturer les frais d'itinérance aux voyageurs britanniques

Michel van der Ven Michel van der Ven est rédacteur chez Data News.

Les Britanniques en visite dans un pays de l'UE pouvaient jusqu'il y a peu y effectuer des appels mobiles et consommer des data sans coût supplémentaire. Mais suite au Brexit, un certain nombre d'opérateurs remettent cela en cause. Après EE, voici donc que Vodafone insuffle une nouvelle vie à ce qu'on appelle les frais de roaming (itinérance).

26 Fois partagé

Fois partagé













A partir de janvier 2022, les nouveaux clients de Vodafone et les personnes qui renouvellent leur abonnement, devront débourser au minimum une livre (1,80 euro après conversion) par jour pour pouvoir utiliser leur téléphone mobile dans un pays de l'UE. Voilà ce qu'annonce BBC News. L'opérateur suit ainsi l'exemple de son concurrent EE, qui avait annoncé agir ainsi en juin déjà. Précédemment, tous les opérateurs britanniques avaient pourtant déclaré ne pas envisager de réintroduire les frais d'itinérance suite au Brexit. Réduction du prix du pack Les nouvelles conditions de Vodafone entreront en vigueur le mercredi 11 août, même si les frais d'itinérance ne seront réellement facturés qu'à partir de janvier 2022. Ces frais pourraient atteindre deux livres par jour (3,60 euros), mais tout acquéreur d'un pack pour huit ou quinze jours paiera moitié moins. Pour les données mobiles, c'est un 'fair-usage policy' (accord d'usage non abusif) de 25 giga-octets qui sera d'application. A partir de janvier 2022, les nouveaux clients de Vodafone et les personnes qui renouvellent leur abonnement, devront débourser au minimum une livre (1,80 euro après conversion) par jour pour pouvoir utiliser leur téléphone mobile dans un pays de l'UE. Voilà ce qu'annonce BBC News. L'opérateur suit ainsi l'exemple de son concurrent EE, qui avait annoncé agir ainsi en juin déjà. Précédemment, tous les opérateurs britanniques avaient pourtant déclaré ne pas envisager de réintroduire les frais d'itinérance suite au Brexit.Les nouvelles conditions de Vodafone entreront en vigueur le mercredi 11 août, même si les frais d'itinérance ne seront réellement facturés qu'à partir de janvier 2022. Ces frais pourraient atteindre deux livres par jour (3,60 euros), mais tout acquéreur d'un pack pour huit ou quinze jours paiera moitié moins. Pour les données mobiles, c'est un 'fair-usage policy' (accord d'usage non abusif) de 25 giga-octets qui sera d'application.