L'opérateur télécom britannique Vodafone Group a conclu un accord en vue de revendre sa branche hongroise pour 1,8 milliard d'euros, en ce compris l'endettement, à la firme de télécommunications 4iG Public Limited Co et au holding d'Etat hongrois Corvinus Zrt. Cette revente s'inscrit dans le projet de Vodafone d'alléger l'entreprise fortement ramifiée. VOIS, la firme IT et business de Vodafone, n'est pas concernée par l'accord.

Suite à cette revente, l'entreprise fusionnée sera la deuxième plus grande firme télécom en Hongrie, peut-on lire dans le communiqué annonçant l'opération. Les autorités hongroises en possèderont 49 pour cent via Corvinus, alors que la firme de télécommunications 4iG en détiendra 51 pour cent. Depuis que le premier ministre populiste de droite Viktor Orban est au pouvoir, le gouvernement hongrois a ces dernières années progressivement étendu sa propriété publique.

Opération de dégraissement

Même si la filiale hongroise est l'une des plus petites de Vodafone, sa revente planifiée démontre bien que l'entreprise souhaite dégraisser. Précédemment, elle avait déjà revendu ses branches en Nouvelle-Zélande, à Malte et au Qatar. Vodafone entend davantage se concentrer sur d'importants marchés en Europe et en Afrique.

Selon le CEO Nick Read, le nouvel acteur télécom en Hongrie accroîtra la concurrence et disposera de davantage de possibilités d'investir, ce qui renforcera la numérisation du pays. La revente devrait être entérinée d'ici la fin de cette année.

