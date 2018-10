VMware entérine le rachat de CloudHealth Technologies

"L'utilisation multi-nuage a beau s'avérer économique pour une entreprise, elle génère pourtant une série unique de problèmes d'exploitation", déclare Raghu Raghuram, chief operating officer, products & cloudservices chez VMware. "En rachetant CloudHealth Technologies, nous pourrons fournir un rendu consistant et pratique de la gestion des coûts et des ressources, mais aussi de la sécurité et des performances d'applications dans plusieurs nuages."

Suite à cette reprise, VMware Cloud Services aura la possibilité d'ajouter à sa gamme des opérations consistantes via les nuages. A présent que l'accord CloudHealth Technologies est entériné, les services et les produits de VMware fourniront des solutions de sécurité, de gouvernance, ainsi que des visions et des analyses en complément des possibilités offertes par CloudHealth Technologies.

En collaboration avec Dutch IT-Channel