Vivo a présenté un concept de smartphone à appareil à selfies détachable. L'atout de ce concept est que la surface de l'écran n'est pas réduite par une encoche gênante. L'élément détachable peut aussi être commandé sans fil.

Le fabricant chinois de smartphones a procédé à une démonstration de ce concept sur la plate-forme de blog Weibo. L'idée sous-jacente est que les utilisateurs puissent placer l'appareil photo détachable sur une table pour réaliser plus facilement des photos de groupe par exemple. En outre, l'appareil photo détachable est destiné également à aider à effectuer des prises de vue selon des angles pas du tout évidents. Avec ce concept, Vivo a du reste remporté un Red Dot Design Award.

Pas complètement nouveau

Provisoirement, il ne s'agit encore que d'un concept. On ne sait donc pas si Vivo va réellement intégrer cette technique dans des modèles qui seront lancés sur le marché. Comme ce fut précédemment le cas avec le scanner d'empreintes digitales 'in-screen', qui avait été en son temps présenté pour la première fois par Vivo.

Un appareil photo amovible n'est du reste pas complètement nouveau: OnePlus l'avait proposé il y a quelques années déjà avec les 7 Pro et 7T Pro. Ce qui est innovant, c'est que chez Vivo, l'appareil est entièrement détachable.

