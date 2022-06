Le géant norvégien des logiciels Visma rachète Teamleader pour un montant non révélé. La promesse technologique gantoise continuera d'opérer de manière autonome, et son fondateur Jeroen De Wit restera en place.

Visma rachète l'entreprise gantoise aux investisseurs Fortino Capital, Keen Venture Partners et PMV. La scale-up Saas internationale propose du 'work management software' aux petites et moyennes entreprises. Teamleader est active en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie.

Focus et Orbit

Teamleader a été créée en juillet 2012. Après avoir pendant des années développé des logiciels sur mesure, son fondateur De Wit estima que chaque entreprise avait besoin d'un seul et même outil couvrant le CRM, les devis, la facturation et la gestion des projets. Cela se traduisit dans un premier temps par Teamleader Focus, puis par le produit plus étoffé Teamleader Orbit

En Belgique et aux Pays-Bas, l'entreprise est le numéro un du marché des logiciels de gestion du travail. Dix ans après sa fondation, plus de 13.000 organisations recourent à Teamleader, et des factures pour plus de 10 milliards d'euros transitent par les systèmes de l'entreprise.

Teamleader continuera d'opérer sous sa propre appellation et avec son équipe actuelle de 180 collaborateurs, en tant que composante indépendante au sein du Groupe Visma. Les contrats conclus avec les clients ne subiront aucun changement.

