L'éditeur norvégien de logiciels dans le nuage Visma rachète pour un montant non communiqué OutSmart, une scale-up SaaS qui développe des outils de Field Service Management pour les PME. OutSmart a été fondée aux Pays-Bas, mais est aussi active en Belgique, en Allemagne et au Portugal.

OutSmart a été créée en 2011 sous l'appellation WerkbonApp. Les collaborateurs de services extérieurs pouvaient enregistrer leurs travaux au moyen d'un 'ordre de travail' numérique, après quoi le service intérieur les facturait d'un simple clic de souris. L'outil rencontra aussitôt le succès.

En 2019, WerkbonApp se mua en OutSmart, parce que le logiciel était entre-temps devenu une solution de Field Service Management à part entière. Le système comprend à présent des fonctions de planning numérique, gestion de matériel, devis, CRM, enregistrement d'horaires, facturation, gestion de contrats, ainsi que des fonctions spécifiques pour les installateurs en réfrigération. L'application 'cloud' compte plus de quatre-vingts liens avec des systèmes comptables et ERP.

Plus de quatre mille entreprises en technique d'installation, construction et autres services utilisent OutSmart dans le cadre de leurs activités journalières. OutSmart continuera d'opérer sous sa propre appellation et avec son équipe actuelle composée de 45 collaborateurs et ce, de manière autonome au sein du Visma Group. Les contrats signés avec les clients restent inchangés.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

OutSmart a été créée en 2011 sous l'appellation WerkbonApp. Les collaborateurs de services extérieurs pouvaient enregistrer leurs travaux au moyen d'un 'ordre de travail' numérique, après quoi le service intérieur les facturait d'un simple clic de souris. L'outil rencontra aussitôt le succès.En 2019, WerkbonApp se mua en OutSmart, parce que le logiciel était entre-temps devenu une solution de Field Service Management à part entière. Le système comprend à présent des fonctions de planning numérique, gestion de matériel, devis, CRM, enregistrement d'horaires, facturation, gestion de contrats, ainsi que des fonctions spécifiques pour les installateurs en réfrigération. L'application 'cloud' compte plus de quatre-vingts liens avec des systèmes comptables et ERP.Plus de quatre mille entreprises en technique d'installation, construction et autres services utilisent OutSmart dans le cadre de leurs activités journalières. OutSmart continuera d'opérer sous sa propre appellation et avec son équipe actuelle composée de 45 collaborateurs et ce, de manière autonome au sein du Visma Group. Les contrats signés avec les clients restent inchangés.En collaboration avec Dutch IT-channel.