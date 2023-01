Visma a racheté les éditeurs logiciels H&H et BuchhaltungsButler établis à Berlin. La firme norvégienne de logiciels dans le nuage devient ainsi et pour la première fois active sur le marché allemand.

H&H est un fournisseur de logiciels à destination des communes allemandes. L'entreprise répond aux besoins de plus de huit cents services publics et suit une trajectoire de croissance claire. Avec proDoppik comme produit principal, H&H propose une solution ERP pour la comptabilité, la facturation, la préparation du budget et le recouvrement d'impôts notamment, mais aussi pour la gestion des actifs fixes et des investissements financiers.

Support intensif

De son côté, BuchhaltungsButler est une firme SaaS fondée en 2015. Elle développe des logiciels de gestion financière axés sur l'automatisation comptable. Sa clientèle est principalement constituée de petites entreprises. 'L'Allemagne représente pour nous un débouché en croissance constante, et nous allons donc supporter nos nouveaux clients de manière intensive, afin d'accélérer leur progression', déclare Merete Hverven, CEO de Visma.

Tout comme dans le reste de l'Europe, les entreprises et organisations allemandes migrent toujours plus souvent des logiciels sur site traditionnels vers les solutions dans le nuage. Chez nos voisins de l'Est, une nouvelle législation, comme la 'Onlinezugangsgesetz' (littéralement: loi d'accès en ligne), nécessite en outre une numérisation croissante de l'administration et des services publics. Ce processus stimulera l'utilisation de la technologie 'cloud', selon Visma. 'La migration de l'Allemagne vers le nuage sera probablement encore renforcée par le fait que toujours plus de PME découvrent les avantages des systèmes ERP en vue d'automatiser les travaux manuels et fastidieux', apprend-on encore.

Nombre record de rachats

Après avoir effectué le nombre record de 42 rachats en 2022, dont une première entrée sur le marché français, le groupe Visma se compose à présent de 170 entreprises réparties en Europe et en Amérique latine. La plupart des firmes reprises par Visma continuent d'opérer sous leur propre marque et direction. Tel sera aussi le cas pour H&H et BuchhaltungsButler.

H&H est un fournisseur de logiciels à destination des communes allemandes. L'entreprise répond aux besoins de plus de huit cents services publics et suit une trajectoire de croissance claire. Avec proDoppik comme produit principal, H&H propose une solution ERP pour la comptabilité, la facturation, la préparation du budget et le recouvrement d'impôts notamment, mais aussi pour la gestion des actifs fixes et des investissements financiers.De son côté, BuchhaltungsButler est une firme SaaS fondée en 2015. Elle développe des logiciels de gestion financière axés sur l'automatisation comptable. Sa clientèle est principalement constituée de petites entreprises. 'L'Allemagne représente pour nous un débouché en croissance constante, et nous allons donc supporter nos nouveaux clients de manière intensive, afin d'accélérer leur progression', déclare Merete Hverven, CEO de Visma.Tout comme dans le reste de l'Europe, les entreprises et organisations allemandes migrent toujours plus souvent des logiciels sur site traditionnels vers les solutions dans le nuage. Chez nos voisins de l'Est, une nouvelle législation, comme la 'Onlinezugangsgesetz' (littéralement: loi d'accès en ligne), nécessite en outre une numérisation croissante de l'administration et des services publics. Ce processus stimulera l'utilisation de la technologie 'cloud', selon Visma. 'La migration de l'Allemagne vers le nuage sera probablement encore renforcée par le fait que toujours plus de PME découvrent les avantages des systèmes ERP en vue d'automatiser les travaux manuels et fastidieux', apprend-on encore.Après avoir effectué le nombre record de 42 rachats en 2022, dont une première entrée sur le marché français, le groupe Visma se compose à présent de 170 entreprises réparties en Europe et en Amérique latine. La plupart des firmes reprises par Visma continuent d'opérer sous leur propre marque et direction. Tel sera aussi le cas pour H&H et BuchhaltungsButler.