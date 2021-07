Après Yuki, Syneton et Admisol, l'entreprise norvégienne Visma reprend une nouvelle firme belge. Avec UseItGroup-Bouwsoft, elle acquiert en effet de l'expertise dans le secteur de la construction et de l'installation.

La norvégienne Visma est depuis quelque temps déjà occupée à une extension stratégique dans notre pays. La belge Admisol - une assez petite entreprise gantoise qui développe des outils comptables en ligne pour les firmes et les bureaux comptables - avait été rachetée fin de l'année dernière. Fin avril, Visma avait aussi englouti Syneton, alors qu'entre-temps, Yuki navigue également sous pavillon norvégien.

Avec Use IT Group - plus connue dans le secteur de la construction par les marques Bouwsoft, Groensoft et Archisoft -, Visma acquiert une solution spécifique. L'entreprise fournit depuis quelque 25 ans déjà un logiciel administratif intégré pour les PME du secteur de la construction et de l'installation, les entreprises de jardins et les architectes. Use IT Group dessert, à l'entendre, plus de 10.000 professionnels de la construction et ce, avec une trentaine de collaborateurs, dont 17 fixes.

Use IT Group ne communique pas son chiffre d'affaires, mais les années fiscales 2020 et 2019 se sont clôturées chaque fois sur un bénéfice d'environ un demi-million d'euros. Le montant versé par Visma pour racheter Use IT Group n'a pas été révélé. Pour Visma, ce rachat revêt une importance internationale. 'Les firmes de construction parmi nos 1,2 million de clients en Europe pourront profiter de l'expertise de Bouwsoft', déclare John Reynders, Area Director Visma Benelux.

Bouwsoft, Groensoft et Archisoft continueront d'opérer sous leur appellation actuelle en tant qu'organisation indépendante. La direction, dont fait partie Henk Cloetens, Managing Director de Bouwsoft, restera aussi à bord au terme du rachat. L'objectif est que l'équipe locale soit étoffée.

