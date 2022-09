La firme norvégienne Visma effectue pour la première fois un rachat en France. Celle qui a cette année déjà absorbé 30 entreprises, y ajoute en effet à présent Inqom.

L'italienne Gestore dei Servici Energetici SpA a découvert dimanche dernier que ses systèmes avaient été attaqués. Depuis lors, les ordinateurs et le site web de l'entreprise ont été déconnectés du net pour limiter les nuisances. L'entreprise cotée à la Bourse soutient des initiatives liées à l'énergie renouvelable en Italie.

Cette attaque semble à présent avoir été perpétrée par BlackCat, aussi connu sous l'appellation ALPHV, un groupe de hackers qui avait précédemment déjà attaqué Creos Luxembourg, une canalisation gazière et un acteur énergétique. Au début de cette année, ce rançongiciel bien connu avait été également impliqué dans le piratage de six terminaux pétroliers, notamment dans notre pays.

BleepingComputer annonce aujourd'hui que la bande de pirates revendique sur son site dans le 'dark web' (web clandestin) avoir volé quelque 700 giga-octets de données à l'entreprise italienne. Il s'agirait de contrats, de rapports, d'infos sur des

projets, de documents comptables et d'autres fichiers encore.

