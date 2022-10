La firme de logiciels 'cloud' norvégienne effectue un nouveau rachat dans notre pays, même si l'entreprise technologique RH Beeple continuera d'opérer sous sa propre appellation.

Visma enchaîne les rachats, que ce soit en Europe, mais assurément aussi dans notre pays. C'est ainsi que la firme IT norvégienne annonce qu'elle s'empare à présent de Beeple, une scale-up active dans la vaste sphère RH. Beeple, fondée en 2016 par Karel Rabaut et Nathan Samson, a mis au point un outil de planning et de communication qui permet aux clients de recourir à des travailleurs flexibles avec des grilles horaires changeantes. L'entreprise, qui compte aujourd'hui une trentaine d'employés, peut s'enorgueillir de chiffres en croissance rapide et d'occuper une position de force auprès des agences d'intérim. Plus récemment, on retrouve aussi Beeple dans quelques grandes villes belges pour planifier les rotations de bénévoles et de médecins dans les centres de vaccination.

Conserver sa propre identité

L'outil dispose de quelque 30.000 utilisateurs actifs mensuels dans 26 pays répartis sur trois continents. Mais son marché principal se situe au Benelux, alors que la France et l'Espagne sont les pays à la croissance la plus forte. Sous l'égide de Visma, Karel Rabaut de Beeple envisage davantage de possibilités d'évolution pour son entreprises, tout en gardant sa spécificité. 'Au Benelux, nous sommes une marque reconnaissable et forte et nous voulons à coup sûr conserver notre propre appellation et identité', précise Nathan Samson, co-fondateur de Beeple.

Teamleader, Yuki, Syneton, Admisol, UseItGroup-Bouwsoft: ce ne sont là que quelques noms (bien connus) d'entreprises qui ont été absorbées par Visma ces deux dernières années dans notre pays. En tout, Visma Benelux compte déjà 45 entreprises qui proposent toutes des logiciels 'cloud'. Et c'est sans compter les autres acquisitions que le groupe a réalisées en Europe: 42 rien que l'année dernière. Les ambitions de continuer de croître par des rachats pour devenir un puissant acteur 'cloud' européen sont on ne peut plus claires. N'y a-t-il pas là une analogie avec la façon dont l'équipe cycliste Team Jumbo-Visma s'est frayé un chemin vers les sommets?

Le montant versé par Visma pour acquérir Beeple n'a pas été communiqué. L'année dernière, Visma a enregistré un chiffre d'affaires de 2.081 millions d'euros avec 15.000 collaborateurs.

