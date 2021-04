Le salon de l'emploi Match IT de Data News et Data News Jobs aura lieu cette année aussi de manière entièrement numérique. Aujourd'hui même entre 14 et 18 heures, découvrez de chez vous un nouveau ou un premier défi ICT à relever.

Rencontrer votre futur employeur tout en restant dans le confort et la sécurité de votre habitation, c'est possible. Data News organise en effet une seconde édition numérique du salon de l'emploi Match IT. Grâce à celui-ci, Data News réagit depuis quelques années déjà à la forte pénurie de main d''oeuvre ICT dans notre pays.

C'est le 29 avril à 14 heures que nous ouvrirons les portes du salon IT numérique. Jusqu'à 18 heures, vous pourrez l'arpenter virtuellement et faire connaissance avec des employeurs potentiels. Ce salon entièrement numérique a évidemment aussi des avantages, car c'est vous qui choisissez quand vous voulez le découvrir et ce, sans sortir de chez vous. Cela vous offre également largement le temps de bien évaluer l'environnement de travail des candidats employeurs et de collecter sans être dérangé les informations de base nécessaires.

Une visite du salon de l'emploi virtuel et de ses stands est évidemment tout à fait gratuite. Mais il convient cependant de s'enregistrer. Vous pouvez ainsi créer vous-même votre profil et déposer votre curriculum vitae - histoire d'être bien préparé. Nous vous souhaitons déjà un franc succès dans votre recherche d'un premier ou d'un nouveau défi ICT à relever et nous nous ferons un plaisir de vous accueillir virtuellement le 29 avril.

Rencontrer votre futur employeur tout en restant dans le confort et la sécurité de votre habitation, c'est possible. Data News organise en effet une seconde édition numérique du salon de l'emploi Match IT. Grâce à celui-ci, Data News réagit depuis quelques années déjà à la forte pénurie de main d''oeuvre ICT dans notre pays.C'est le 29 avril à 14 heures que nous ouvrirons les portes du salon IT numérique. Jusqu'à 18 heures, vous pourrez l'arpenter virtuellement et faire connaissance avec des employeurs potentiels. Ce salon entièrement numérique a évidemment aussi des avantages, car c'est vous qui choisissez quand vous voulez le découvrir et ce, sans sortir de chez vous. Cela vous offre également largement le temps de bien évaluer l'environnement de travail des candidats employeurs et de collecter sans être dérangé les informations de base nécessaires.Une visite du salon de l'emploi virtuel et de ses stands est évidemment tout à fait gratuite. Mais il convient cependant de s'enregistrer. Vous pouvez ainsi créer vous-même votre profil et déposer votre curriculum vitae - histoire d'être bien préparé. Nous vous souhaitons déjà un franc succès dans votre recherche d'un premier ou d'un nouveau défi ICT à relever et nous nous ferons un plaisir de vous accueillir virtuellement le 29 avril.