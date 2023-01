Kate Behncken s'est rendue dans les locaux de MolenGeek, à Bruxelles ce mercredi après-midi. La vice-présidente de Microsoft Philantropies a fait le déplacement depuis les États-Unis pour le lancement d'une nouvelle formation en cybersécurité.

Microsoft s'est alliée à MolenGeek, un écosystème numérique à Molenbeek Saint-Jean qui propose des formations dans le domaine de la technologie, en juin 2022 pour cette formation en cybersécurité qui touche à tous les aspects de ce domaine.

Ibrahim Ouassari, le fondateur de MolenGeek a d'abord proposé à la vice-présidente un tour des locaux et un court historique du projet de l'organisation. Kate Behncken a ensuite discuté avec plusieurs élèves en train de suivre la formation en question. À la fin de cette formation de neuf mois, les élèves recevront un certificat Microsoft. Plus de 200 inscriptions ont été enregistrées mais seulement quinze places étaient disponibles, explique Ibrahim Ouassari. Des coachs de MolenGeek ont ensuite procédé à une sélection avec la motivation comme unique critère. La formation a vu le jour en réponse à une demande importante d'experts en cybersécurité dans le secteur de la technologie.

"C'est un problème dont tout le monde devrait parler. Il y a d'énormes lacunes dans ce secteur. Microsoft a investi dans le programme de cybersécurité et nous avons tout de suite été très impressionnés par le travail de Molengeek." explique Kate Behncken. "Nous avons déjà investi dans une formation en cybersécurité dans vingt-cinq pays. Nous aimons beaucoup l'approche de MolenGeek par rapport au programme." continue-t-elle. "Je vois également un réel manque de diversité dans les effectifs. Et je vois ça comme une occasion d'amener plus de femmes dans le secteur." conclut la vice-présidente.

"C'est vraiment important pour nous, ça permet de crédibiliser notre travail.", explique Ibrahim Ouassari. "Ça l'est encore plus pour les jeunes, parce que quand des hauts dirigeants de société comme Microsoft prennent du temps sur leur agenda pour rendre visite à MolenGeek, le message qui est passé c'est que Microsoft croit en vous."

Michel Van Strythem, le chef du Cyber Command belge, une composante de l'armée belge chargée de défendre les structures étatiques contre les cyberattaques, était également présent pour l'occasion. La Défense belge devrait même recruter un certain nombre de personnes à la suite de cette formation, car elle est fortement convaincue par le projet.

