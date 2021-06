Visa débourse 1,8 milliard d'euros pour racheter Tink, une plate-forme 'open banking' européenne.

Tink permet aux institutions financières, entreprises 'fintech' et commerçants de créer sur mesure des outils, produits et services de gestion financière pour les consommateurs et entreprises européens sur base de leurs données financières et ce, via une API.

Selon Visa, Tink est intégrée à plus de 3.400 banques et institutions financières et atteint des millions de clients bancaires dans toute l'Europe. La plate-forme bancaire conservera sa marque et son équipe directoriale actuelles. Son siège restera à Stockholm en Suède.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

