PayPal annonce que vous pourrez bientôt payer en plusieurs crypto-monnaies avec son portefeuille ('wallet'). Entre-temps, Visa effectue aussi des tests de paiement en crypto-espèce USD Coin.

Visa sera l'un des premiers réseaux de paiement à accepter les versements en USD Coin. Il s'agit là de ce qu'on appelle une monnaie stable associée au dollar américain. USD Coin tourne sur la chaîne de blocs Ethereum.

Concrètement, Visa autorisera aux Etats-Unis, conjointement avec la banque numérique Anchorage, les paiements via Crypto.com - l'une des principales crypto-plates-formes au monde - en USDC. Les crypto-monnaies ne devront ainsi plus utiliser les espèces traditionnelles dans leurs flux de cash et de règlement. Il s'agit là d'un projet-pilote, qui ne sera dans un premier temps pas applicable sur des mouvements financiers sur les comptes de consommateurs individuels.

Niveau mondial

Dorénavant, PayPal facilitera aussi les paiements au moyen de crypto-monnaies. Le service de paiement en ligne va déployer une fonction avec laquelle le bitcoin, l'ether, le bitcoin cash et le litecoin pourront être convertis en espèces fiduciaires permettant d'effectuer des achats. Cette fonction sera disponible au niveau mondial dans les mois à venir. "C'est la première fois que vous pourrez utiliser sans problème des crypto-espèces dans votre portefeuille PayPal et ce, de la même manière qu'une carte de crédit ou de débit', déclare Dan Schulman, CEO de PayPal, à l'agence Reuters.

Tant le système de Visa que celui de PayPal rendront l'utilisation des crypto-monnaies nettement plus pratique. Les monnaies numériques sont actuellement encore surtout le domaine des spéculateurs, parce qu'elles ne permettent que peu de possibilités d'achat, en dehors d'une Tesla ou du décryptage de votre ordinateur après une attaque au rançongiciel. Les crypto-monnaies doivent généralement d'abord être converties en espèces plus traditionnelles via ce qu'on appelle une 'exchange-platform'.

