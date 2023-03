Selon l'eurocommissaire Margrethe Vestager, les mondes virtuels seront le prochain domaine où l'Europe devra examiner les relations concurrentielles.

'Il est temps de se demander comment garantir une saine concurrence dans le métavers', a déclaré Vestager lors d'une conférence de Keystone Strategy, selon l'agence de presse Reuters.

La percée du métavers, ces mondes virtuels qui vont souvent au-delà des environnements de jeu purs, ne va temporairement pas encore de pair avec une large adoption de la part des consommateurs. Mais le changement d'appellation de Facebook en Meta et les intentions de plusieurs acteurs en vue d'y être actifs, incitent Vestager à se demander à quoi ressemblera le paysage pour qu'il y ait suffisamment de concurrence.

De plus, elle se pose aussi la question de savoir si la percée de l'AI générative, telle ChatGPT, pourrait changer les rapports entre les acteurs et leurs mondes virtuels.

'Il est temps de se demander comment garantir une saine concurrence dans le métavers', a déclaré Vestager lors d'une conférence de Keystone Strategy, selon l'agence de presse Reuters.La percée du métavers, ces mondes virtuels qui vont souvent au-delà des environnements de jeu purs, ne va temporairement pas encore de pair avec une large adoption de la part des consommateurs. Mais le changement d'appellation de Facebook en Meta et les intentions de plusieurs acteurs en vue d'y être actifs, incitent Vestager à se demander à quoi ressemblera le paysage pour qu'il y ait suffisamment de concurrence.De plus, elle se pose aussi la question de savoir si la percée de l'AI générative, telle ChatGPT, pourrait changer les rapports entre les acteurs et leurs mondes virtuels.