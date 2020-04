Verizon Communications rachète Blue Jeans Network et acquiert ainsi un concurrent de Zoom et de Skype.

Blue Jeans Network est spécialisée dans les communications vidéo pour utilisateurs professionnels. L'entreprise propose des conversations cryptées et compte quelque 15.000 clients (à ne pas confondre avec le nombre d'utilisateurs), mais ne dispose pas d'une version gratuite. Facebook et LinkedIn notamment utilisent cet outil de visioconférence.

Le timing du rachat a ceci de singulier qu'il intervient à un moment où les appels vidéo ont le vent en poupe à cause de la pandémie du coronavirus, mais les négociations à propos du rachat seraient menées depuis l'année dernière déjà, selon le Wall Street Journal.

Blue Jeans Network a été fondée en 2009. Elle a recueilli en tout 175 millions d'euros auprès d'Accel Partners et de Battery Ventures notamment. Selon une source du Wall Street Journal, Verizon aurait versé 'moins de 500 millions de dollars' pour le rachat.

En reprenant Blue Jeans, Verizon entend soutenir davantage sa division professionnelle. Surtout avec le déploiement de la 5G aux Etats-Unis, l'entreprise veut présenter à ses clients professionnels des preuves de support médical ou d'apprentissage à distance et d'autres services faisant appel aux communications vidéo.

