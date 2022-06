L'entreprise télécom Verizon a nommé Sowmyanarayan Sampath à la double fonction d'Executive Vice President et de CEO de Verizon Business. Le 1er juillet, il succédera à Tami Erwin, qui assumera lui jusque fin 2022 le rôle de conseiller stratégique. Sampath fera directement rapport à Hans Vestberg, président et CEO de Verizon.

Sampath est arrivé chez Verizon en 2014 et est actuellement Chief Revenue Officer pour Verizon Business. Depuis tout ce temps, il a rempli plusieurs fonctions au sein de l'entreprise. Sampath y débuta comme SVP Business Transformation. Il transforma le modèle d'exploitation de Verizon et fut à la base de Network Transformation et OneFiber.

En tant que Chief Product Officer tant des divisions pour les consommateurs et les entreprises, il initia des initiatives partagées dans les domaines du networking, de l'IoT, de la vidéo de la prochaine génération et du développement de la gamme de produits 5G. Chez Verizon Media Group, Sampath fut actif comme Chief Financial Officer, spécialisé en stratégie et transformation, avant de devenir President Global Enterprise. A ce poste, il fut chargé du lancement commercial des réseaux 5G de Verizon et des solutions MEC (Multi-access Edge Computing).

Sampath succède donc à Tami Erwin, qui assumait la fonction de CEO de Verizon Business depuis 2019.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

