Verhofstadt demande à Zuckerberg d'intervenir pour retirer de Facebook un clip mensonger

L'ancien Premier ministre belge souligne, à raison, que le clip circulant sur le réseau social déforme une déclaration qu'il a faite en 2014 sur la thématique migratoire. Dans cette vidéo, on peut entendre M. Verhofstadt affirmer "Nous avons besoin de la migration", une phrase exploitée pour démontrer l'approche "imprudente" du libéral sur les questions migratoires. Or, l'intervention complète prononcée par l'homme politique belge est beaucoup plus nuancée et insiste sur la nécessité de mettre en place des canaux légaux pour la migration, tout en luttant contre le trafic d'êtres humains et la migration illégale.

Se référant à plusieurs points du règlement de Facebook, Guy Verhofstadt, appelle Mark Zuckerberg à entamer les démarches permettant le retrait de la vidéo. Il demande en outre qu'un clip de la chaîne Euronews, rétablissant la vérité, soit envoyé à tous les utilisateurs du réseau social qui ont vu le message erroné sponsorisé par le gouvernement hongrois.

A false news video, sponsored by the Hungarian Government, is circulating online which manipulates a statement I gave on migration. I have written to #Zuckerberg asking him to address this urgently and take the necessary steps. Please #RT! pic.twitter.com/2vWacAo1RR