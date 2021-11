L'auditorat de l'autorité belge de la concurrence (ABC) a validé vendredi la cession par Telenet de 50% de Doccle à la fintech Isabel Group.

De ce fait, Telenet et Isabel Group vont posséder chacun la moitié de la plateforme. Doccle a été constituée comme start-up indépendante en 2012 par Telenet, Acerta et le Fonds national d'entraide (MC). Elle se définit comme la plus grande plateforme pour l'administration numérique en Belgique. Aujourd'hui environ 2,2 millions de Belges reçoivent, gèrent et conservent plus de 125 millions de documents par an sur Doccle.

L'entrée dans le capital de Doccle cadre avec la stratégie d'Isabel Group - également propriétaire de Zoomit - axée sur la poursuite de la numérisation des paiements, de l'administration et de la gestion de documents. Pour Telenet, cette opération répond à l'ambition d'investir au maximum dans la numérisation des expériences client.

Lors des prochaines années, le groupe de télécoms et Ia fintech entendent investir 5 millions d'euros supplémentaires dans ce projet, avaient-ils annoncé en juin dernier.

De ce fait, Telenet et Isabel Group vont posséder chacun la moitié de la plateforme. Doccle a été constituée comme start-up indépendante en 2012 par Telenet, Acerta et le Fonds national d'entraide (MC). Elle se définit comme la plus grande plateforme pour l'administration numérique en Belgique. Aujourd'hui environ 2,2 millions de Belges reçoivent, gèrent et conservent plus de 125 millions de documents par an sur Doccle.L'entrée dans le capital de Doccle cadre avec la stratégie d'Isabel Group - également propriétaire de Zoomit - axée sur la poursuite de la numérisation des paiements, de l'administration et de la gestion de documents. Pour Telenet, cette opération répond à l'ambition d'investir au maximum dans la numérisation des expériences client.Lors des prochaines années, le groupe de télécoms et Ia fintech entendent investir 5 millions d'euros supplémentaires dans ce projet, avaient-ils annoncé en juin dernier.