Veeam Software, fournisseur de solutions de backup en Cloud Data Management, a recruté Gil Vega à la fonction de CISO. Il fera rapport au CEO Bill Largent et intégrera l'équipe directoriale exécutive.

Le nouveau Chief Information Security Officer a été précédemment entre autres Managing Director et CISO de CME Group et Associate CIO et CISO du ministère américain de l'énergie. Chez Veeam, Vega sera responsable de la mise en oeuvre et de l'application de la vision de l'entreprise au niveau de la protection des données et des solutions. Il développera aussi les stratégies, afin d'aider les clients à sécuriser leurs données critiques.

Vega possède des diplômes de bachelier et de master en Information Systems & Information Assurance, a fait des études au Federal Executive Institute de Charlottesville, Virginie, et est un vétéran de l'armée américaine. Il fit notamment partie des opérations Just Cause, Desert Shield et Desert Storm.

En collaboration avec Dutch IT Channel

