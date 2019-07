Au cours des quatre prochaines années, l'entreprise campinoise VanRoey.be pourra de nouveau fournir des solutions de sécurité à Smals, l'organisme ICT commun de divers services publics.

VanRoey.be, une entreprise ICT de Turnhout, livre depuis 2015 déjà des solutions de sécurité dans les domaines de la sécurité sociale et des soins de santé. Cela se fait par le truchement de Smals, l'a.s.b.l. qui accompagne les institutions opérant dans ces secteurs et recherchant des solutions IT performantes. Smals élabora en son temps un contrat-cadre quadriennal en vue de générer un avantage d'échelle pour les services publics au niveau de l'achat et de la mise en oeuvre de solutions de sécurité.

Ce contrat-cadre est à présent prolongé. VanRoey.be pourra donc continuer de fournir durant les quatre prochaines années des solutions de sécurité réseautique à différentes institutions publiques de notre pays. Pour les protéger contre les cyber-attaques, le fournisseur de services ICT campinois propose des produits et solutions de la multinationale Fortinet.

Le fondateur Pat Van Roey s'en réjouit: "Ces quatre dernières années, nous avons pu, via Smals, démontrer notre expertise aux services publics tels l'Office national de l'emploi (ONEM), l'Office national de la sécurité sociale (ONSS), l'Office national des pensions (ONP) et de nombreux CPAS. Le prolongement de cette collaboration représente pour nous une reconnaissance du travail fourni."