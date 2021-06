Utrecht va accueillir le plus vaste musée Apple d'Europe

C'est dans la ville néerlandaise d'Utrecht que s'ouvrira début de l'année prochaine le plus grand musée Apple d'Europe. Il s'agit d'une initiative d'Ed Bindels, le fondateur et propriétaire du revendeur Apple, Amac. Dans ce musée, qui sera hébergé dans le centre commercial The Wall, on pourra admirer plus de cinq mille produits d'Apple.

© Apple