Upfront s'empare de TeleSafe

Upfront étend ses activités à Bruxelles et dans le Brabant Flamand grâce au rachat de l'entreprise IT TeleSafe de Wemmel. TeleSafe existe depuis une dizaine d'années déjà et se profile comme une entreprise de services IT reposant sur quatre piliers: managed services, VoIP, solutions 'cloud' et GDPR. Ce rachat a été entériné le 21 décembre, mais vient seulement d'être annoncé par Ricoh Belgium. Upfront a abouti il y a 3 ans chez Ricoh Belgium et se focalisa dans un premier temps principalement sur Bruxelles et le Brabant Wallon.

"En unissant nos forces avec celles d'un grand groupe comme Upfront/Ricoh, nous bénéficierons de meilleures perspectives de croissance", déclare Daniel Van Isterdael, managing partner de TeleSafe. Tous les collaborateurs de TeleSafe resteront du reste à bord dans leur actuelle fonction. "Grâce à l'intégration de TeleSafe dans notre département IT Upfront, nous pourrons amplifier plus rapidement nos activités IT à Bruxelles et en Brabant Flamand", ajoute Eric Gryson, CEO de Ricoh Belgium/Luxemburg. Aucun détail financier n'a été dévoilé.