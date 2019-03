Unit4 met la main sur Intuo

L'entreprise néerlandaise Unit4 rachète la scale-up belge Intuo. Cette dernière continuera cependant d'exister en tant que marque séparée.

Intuo se focalise sur la gestion du capital humain et du talent avec, notamment, une alternative aux entretiens d'évaluation au sein des entreprises. Intuo a été créée en 2013 par Tim Clauwaert (CEO), Gilles Mattelin et Philip De Smet. Tant les trente collaborateurs fixes que les fondateurs resteront à leur poste.

On ne connaît pas le montant versé par Unit4 pour ce rachat. Ce qu'on sait par contre, c'est que l'entreprise avait en mai 2016 recueilli 850.000 euros auprès de business angels et de PMV. En juin de l'année dernière s'en était suivie une nouvelle phase de capitalisation d'un demi-million d'euros provenant d'investisseurs existants et de Telenet. Avant cela, il y avait eu aussi une injection financière de 25.000 euros via l'accélérateur Telenet Idealabs, ainsi qu'un prêt convertible de 50.000 euros.

Unit4, qui est dirigée par Stephan Sieber, reprend la totalité de l'entreprise, mais Intuo continuera son existance en tant que marque individuelle. Parmi les clients d'Intuo, on trouve entre autres USG, BMW, Verisure, Brussels Airport, Thomas Cook et AG Insurance.