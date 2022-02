L'éditeur de logiciels Unit4 a nommé Tom Ascroft à la fonction de Chief Information Security Officer. Il assumera la charge de la cyber-sécurité d'Unit4 au niveau mondial, de l'identification des risques de sécurité émergents et du développement des stratégies et de la politique à suivre.

Ascroft possède un MBA de la Warwick Business School et plus de 24 années d'expérience dans différent secteurs. Il vient de l'University of Surrey, où il assumait également le rôle de CISO. Il transforma l'offre de cyber-sécurité de l'université en département IT Services et contribua à l'amélioration des résultats de l'UK National Student Survey.

Avant cela, Ascroft fut Director of Information Security EMEA chez Avanti Communications, puis Head of Information Security Consulting chez Legal & General PLC en Grande-Bretagne. Il s'y occupa des requêtes d'Information Security, de third party Cyber Assurance, de Penetration Testing et d'Application Testing.

Ascroft possède un MBA de la Warwick Business School et plus de 24 années d'expérience dans différent secteurs. Il vient de l'University of Surrey, où il assumait également le rôle de CISO. Il transforma l'offre de cyber-sécurité de l'université en département IT Services et contribua à l'amélioration des résultats de l'UK National Student Survey.Avant cela, Ascroft fut Director of Information Security EMEA chez Avanti Communications, puis Head of Information Security Consulting chez Legal & General PLC en Grande-Bretagne. Il s'y occupa des requêtes d'Information Security, de third party Cyber Assurance, de Penetration Testing et d'Application Testing.