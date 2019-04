Unifly lance une plaque d'immatriculation pour les drones

Unifly a présenté le BLIP, l'équivalent électronique d'une plaque d'immatriculation permettant de contrôler directement l'identité de l'utilisateur d'un drone. "Le BLIP est une primeur mondiale", affirme Koen Meuleman, co-fondateur d'Unifly.

Agoria, EUKA et DronePort ont réuni les développeurs et fournisseurs belges de technologies pour drones. Tout comme pour une plaque d'immatriculation classique, les autorités pourront consulter le BLIP et entrer, via une appli, directement en liaison avec les drones proches. Le suivi s'effectuera via le réseau GSM. Les autorités pourront donc ainsi savoir qui utilise un drone, quelle est sa destination et si ce vol a été autorisé.

BLIP © Unifly

"Le BLIP est le premier produit dans son genre au niveau mondial. Unifly est en effet la première entreprise au monde à avoir mis au point un traceur et un appareil d'e-identification satisfaisant aux besoins des pilotes de drones et à la nouvelle réglementation européenne", précise Koen Meuleman, co-fondateur d'Unifly. L'appareil est aussi adapté aux besoins du trafic des drones. "En l'air, les drones sont soumis à des conditions extrêmes, notamment au niveau de la température. Notre appareil est entièrement autonome et détaché du monde extérieur. Il est aussi extrêmement robuste", explique Meuleman. "Cette fiabilité est essentielle. Le BLIP représente un pas en avant révolutionnaire sur le plan de l'intégration évolutive sûre de la technologie du drone dans notre vie de tous les jours."