L'acteur 'fintech' belge Unifiedpost va faire appel au traitement de documents AI de Google pour ses services.

Unifiedpost traite annuellement quasiment 350 millions de factures, documents d'achat et de paiement dans 15 pays. L'entreprise se concentre notamment sur la conversion de documents, sur l'identification des clients et sur les paiements.Pour l'identification des documents, Unifiedpost utilisera désormais Procurement DocAI de Google permettant de déduire automatiquement des données d'achat de factures ou de documents non structurés dans différents formats de fichier. Dans un premier temps, il y aura un support en français et en néerlandais.Pour Unifiedpost, le passage à Google représentera un coût total ramené à soixante pour cent de ce qu'on appelle le traitement 'Procure-to-Pay'. Le processus se fera aussi de manière nettement plus précise, selon Google.