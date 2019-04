UnifiedPost s'étend en Europe de l'Est et centrale

L'entreprise belge UnifiedPost rachète la firme estonienne Fitek Group. La société établie à La Hulpe devient ainsi directement active dans une grande partie de l'Europe.

UnifiedPost et Fitek Group se focalisent toutes les deux sur l'e-facturation. Suite à ce rachat, UnifiedPost devient, à l'entendre, le numéro deux dans ce domaine en Europe. Fitek Group occupe 270 personnes, a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires de 21,5 millions d'euros et est active en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Finlande, en Grande-Bretagne, en Slovaquie, en Serbie, en Bosnie et en Herzégovine.

"La croissance ne peut se faire uniquement par voie organique sur un marché en évolution rapide. Nos gammes de produits, notamment au niveau du traitement des paiements professionnels, sont parées pour le futur. Nous recherchons de nouveaux débouchés pour croître plus rapidement. Pour atteindre la grandeur d'échelle nécessaire, nous misons sur des rachats", déclare Hans Leybaert, CEO d'UnifiedPost Group.

Conjointement, le groupe table sur un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. On ne connaît pas le montant versé par UnifiedPost pour ce rachat.

Le rachat va aussi de pair avec un léger changement d'appellation. UnifiedPost devient désormais UnifiedPost Group et ce, même si les deux entreprises resteront actives sous leur propre nom dans leurs régions respectives.