UnifiedPost engloutit Inventive Designers

Il y a quelques semaines encore, UnifiedPost avait repris ADM Solutions, alors qu'aujourd'hui, la firme annonce l'arrivée en son sein d'Inventive Designers, spécialisée dans le développement de plates-formes de Customer Communications Management (CCM).

Inventive Designers a été fondée en 1994 par Guy Dehond et Patrick Morren. C'est en 2012 que la fille de Guy, Joke Dehond et son mari Klaas Bals ont pris la direction de l'entreprise. Et il y a un an et demi, ils ont transmis le témoin à Jim Verbist qui avait à l'époque reçu la mission de poursuivre l'internationalisation de la firme, qui occupe soixante personnes actuellement.

"Ma tâche consista à professionnaliser davantage l'organisation et à la préparer pour la prochaine étape, à savoir la croissance, l'extension des débouchés et l'internationalisation. Dans ce but, nous avons recherché des acteurs capables de nous offrir une complémentarité, et c'est ce que nous avons trouvé dans UnifiedPost", explique Verbist à Data News.

Inventive Designers continuera d'opérer sous son propre pavillon. Verbist: "Nous deviendrons une 'business unit' au sein d'UnifiedPost, mais nous continuerons d'exister en tant qu'Inventive Designers. Moi-même, je resterai CEO, alors que l'équipe directoriale demeurera en place." En outre, le support des produits et des services à la clientèle ne changera absolument pas.

Départ des propriétaires

Le conseil d'administration sera, lui, dissolu, ce qui sous-entend le départ des propriétaires Joke Dehond et Klaas Bals. Après la nomination de Verbist au poste de CEO, les deux propriétaires de l'entreprise occupèrent respectivement les fonctions de président et d'administrateur, mais ils n'auront dorénavant plus aucun lien avec l'entreprise.

Inventive Designers n'est pas extrêmement connue du grand public, mais en coulisses, elle apporte son support aux entreprises au niveau notamment de leur flux de travail numérique (pour Mensura notamment) ou sur le plan de l'amélioration de la communication avec les clients (pour Proximus et Belfius entre autres).

En 2015, Joke Dehond fut élue ICT Woman of the Year par Data News. Durant son interview accordée à notre magazine, elle laissait déjà entendre que quelques candidats-repreneurs s'étaient manifestés au cours des années précédentes. Et d'ajouter que la vente n'était pas un but en soi, mais que l'idée n'était certainement pas exclue.

Rachat stratégique

UnifiedPost considère ce rachat comme une étape stratégique en vue d'avoir plus rapidement accès aux entreprises s'occupant de documents (transactions) dans toute l'Europe. L'objectif est de devenir le fournisseur de plates-formes de numérisation dans la chaîne de valeurs financières B2B. Outre ADM Solutions et Inventive Designers, UnifiedPost a au début de cette année aussi absorbé Nomadesk et a mené à bien une phase de capitalisation d'un montant de 25 millions d'euros. L'année dernière, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros et occupait plus de 260 personnes en Europe.