Avec deux rachats en Belgique et un en Suède, l'acteur 'fintech' Unifiedpost renforce encore sa stratégie. L'entreprise est ainsi désormais active dans vingt pays.

Unifiedpost, cotée à Euronext depuis cet automne, effectue trois rachats, à savoir la suédoise 21 Grams et les belges BanqUP et AKTIn qui deviendront d'ici le mois de janvier 2021 des composantes de l'entreprise installée à La Hulpe. Ces rachats s'inscrivent dans la stratégie 'buy-and-build' d'Unifiedpost, qui envisage à terme d'autres reprises encore.

Le plus important rachat est celui de 21 Grams, une firme disposant de filiales en Suède, en Finlande et au Danemark et active depuis 2004 comme fournisseur de services axés sur des solutions postales cruciales pour les entreprises, intégrant des services de courrier, de colis et d'affranchissement, ainsi que de distribution de factures numériques et papier.

L'entreprise traite quelque quatre-vingts millions de documents par an pour plus de 800 clients et occupe 70 personnes. En 2019, elle a enregistré un chiffre d'affaires pro forma de 77,6 millions. Unifiedpost versera 7,5x l'ebitda de 2020 pour acquérir l'entreprise. 7 pour cent de la transaction se fera en actions, le reste en cash.

BanqUP est un acteur belge ayant des activités en Pologne, ce qui permettra à Unifiedpost d'y devenir aussi active. L'entreprise est spécialisée en open banking et en analyses de données qu'Unifiedpost entend proposer à ses 440.000 clients. L'année dernière, BanqUP a réalisé un chiffre d'affaires de 800.000 euros. Le rachat sera financé pour moitié avec des actions et pour l'autre moitié en espèces, sur la base d'une évaluation de 7,5 fois le chiffre d'affaires de 2020.

AKTI est également un acteur belge actif en gestion de commandes et traitement de factures dans le nuage. L'objectif est que ses solutions soient intégrées dans la gamme existante d'UnifiedPost. L'entreprise enregistre un chiffre d'affaires d'un demi-million d'euros. Unifiedpost paiera à raison de 85 pour cent en actions et de 15 pour cent en espèces, sur la base d'une évaluation de 3,9 fois le chiffre d'affaires de 2020.

