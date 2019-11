Après la voix féminine traditionnelle, la version belge de Google Assistent aura désormais aussi une voix masculine. En outre, le fabricant de haut-parleurs Sonos annonce une intégration à Google Assistent.

Depuis plus tôt cette année, Google Assistent est disponible en une version belge (en français et en néerlandais). Jusqu'à présent, c'était une voix féminine qui était utilisée par défaut, mais l'entreprise annonce à présent aussi une voix au timbre masculin. Il sera possible de passer d'une voix à l'autre dans les paramètres de l'appli. Une fois la voix choisie, le changement sera d'application sur tous les appareils compatibles tournant sur Android et iOS.

Cette année, Google Assistent peut du reste aussi être utilisé sur les haut-parleurs de Sonos, comme le signale l'entreprise dans un communiqué de presse. Sonos a effectué une mise à jour logicielle par laquelle ses appareils intègrent l'assistant vocal. Il est alors possible de piloter les haut-parleurs Sonos One, Beam et Move au moyen de commandes vocales, ou de les utiliser pour solliciter la météo via Google Assistent. Google Assistent est le deuxième assistant vocal à être intégré à ces haut-parleurs, puisque précédemment déjà, Alexa y était disponible, mais à l'étranger toutefois. Il n'existe temporairement encore aucune version belge d'Alexa. Google Assistent sur Sonos sera par contre directement possible chez nous.