Les conducteurs de voitures Tesla disposent certes de nombreuses commodités numériques, mais le service de diffusion musicale Apple Music brille provisoirement encore par son absence dans le populaire véhicule électrique. Cela pourrait cependant bientôt changer.

Un visiteur attentif au Petersen Automotive Museum de Los Angeles a constaté le week-end dernier quelque chose d'insolite dans une Tesla exposée. Sur le grand écran central d'un Model S, Aaron Cash a en effet repéré la présence d'une appli Apple Music. Or celle-ci ne devait normalement pas s'y trouver dans la mesure où chez Tesla, les services musicaux intégrés se limitent à Spotify, Tidel, TuneIn et - dans certains modèles - à une appli spéciale karaoké.

Mise à jour proche?

Voilà qui pourrait indiquer que Tesla envisage une mise à jour logicielle que la voiture exposée avait déjà reçue. Cash a posté quelques photos de l'appli Apple Music sur Twitter, montrant entre autres comment l'utilisateur peut s'enregistrer auprès du service musical en scannant un QR-code.

Apple Music figure en bonne place sur la liste des desiderata de nombreux propriétaires d'une voiture Tesla, et il y a donc de fortes chances que ce service y soit enfin bientôt ajouté. Il est même possible que cela se passe déjà lors de la vaste Holiday Update annuelle de Tesla, prévue le mois prochain.

Ne confondez du reste pas Apple Music avec Apple CarPlay, où l'interface complète du système de divertissement embarqué est prise en charge par un iPhone connecté. On ne s'attend pas à ce que Tesla prévoie à terme de supporter Apple CarPlay.

