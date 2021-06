Diverses grandes plates-formes web sont actuellement inaccessibles. Reddit, Amazon, PayPal, Imgur et Twitter notamment connaissent en effet des problèmes.

On n'en connaît pour l'instant pas la cause, mais selon Downdetector, les services de plusieurs sites en vue sont momentanément inaccessibles. Reddit, Twitch, Amazon, HBOmax, CNN, le New York Times, Etsy, PayPal, Hulu, Fandom, AWS, Twitter, Imgur, Stack overflow, Spotify, Quora, Github et Pinterest entre autres sont aux prises avec des problèmes.

Reddit est elle aussi inaccessible pour l'instant. © PVL

Dans certains cas, tels Reddit ou CNN, le site et le service ne sont pas disponibles. Pour Twitter, le service ne semble pas poser de problème, mais le site éprouve par contre des difficultés sur le plan des émoticons. Ces derniers ne sont pas chargés partout, ce qui fait que des tweets ou des noms d'utilisateur contiennent subitement du texte en lieu et place d'un émoticon.

Les émoticons sur Twitter sont affichés sous forme de texte plein en raison d'un problème. © .

La cause exacte et la durée de la panne ne sont temporairement pas encore connues. Sur Twitter, un utilisateur évoque entre autres une panne chez le fournisseur 'cloud' Fastly. Il est possible que ce soit là l'explication des problèmes actuels.

Update 14 heures:

La panne est en grande partie terminée. Fastly signale en effet que le problème a été identifié et résolu.

La page de statut de Fastly indique qu'un problème s'est manifesté peu avant midi (heure belge). En pratique, une demi-heure seulement s'est écoulée entre la découverte du problème et l'application d'une solution, mais comme assez souvent avec les problèmes de réseau, il peut se passer quelque temps avant que tout ne se normalise. On manque encore d'informations sur ce qui s'est réellement passé au niveau du 'content delivery network' de Fastly.

On n'en connaît pour l'instant pas la cause, mais selon Downdetector, les services de plusieurs sites en vue sont momentanément inaccessibles. Reddit, Twitch, Amazon, HBOmax, CNN, le New York Times, Etsy, PayPal, Hulu, Fandom, AWS, Twitter, Imgur, Stack overflow, Spotify, Quora, Github et Pinterest entre autres sont aux prises avec des problèmes.Dans certains cas, tels Reddit ou CNN, le site et le service ne sont pas disponibles. Pour Twitter, le service ne semble pas poser de problème, mais le site éprouve par contre des difficultés sur le plan des émoticons. Ces derniers ne sont pas chargés partout, ce qui fait que des tweets ou des noms d'utilisateur contiennent subitement du texte en lieu et place d'un émoticon.La cause exacte et la durée de la panne ne sont temporairement pas encore connues. Sur Twitter, un utilisateur évoque entre autres une panne chez le fournisseur 'cloud' Fastly. Il est possible que ce soit là l'explication des problèmes actuels.Update 14 heures:La panne est en grande partie terminée. Fastly signale en effet que le problème a été identifié et résolu.La page de statut de Fastly indique qu'un problème s'est manifesté peu avant midi (heure belge). En pratique, une demi-heure seulement s'est écoulée entre la découverte du problème et l'application d'une solution, mais comme assez souvent avec les problèmes de réseau, il peut se passer quelque temps avant que tout ne se normalise. On manque encore d'informations sur ce qui s'est réellement passé au niveau du 'content delivery network' de Fastly.