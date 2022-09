Nokia lance deux smartphones et une tablette, tout en insistant fortement sur la quantité de matériau recyclé qu'elle utilise. Mais cette communication semble être surtout de l'écoblanchiment ('greenwashing'), car au bout de trois ans, toutes les mises à jour s'arrêtent, même si l'appareil fonctionne encore parfaitement.

Nokia présente trois nouveaux appareils: le Nokia X30 5G, un smartphone Android de 6,43 pouces à processeur Snapdragon 695 5G, 6 giga-octets de RAM et 128 giga-octets de capacité de stockage pour 519 euros. Ou une version à 8 giga-octets de RAM et 256 giga-octets de capacité de stockage pour 549 euros. On apprend ici que leur coque est réalisée en aluminium recyclé et la partie arrière se compose à 65 pour cent de plastique recyclé. L'emballage est constitué en grande partie de papier recyclé et en retirant le haut de la fiche, il est encore plus compact.

Nokia X30 © Nokia

Le deuxième appareil est le G60 5G, un smartphone de 5,58 pouces équipé de la même puce et vendu 329 euros (4 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage) ou 369 euros (6 Go de RAM en 128 Go de capacité de stockage). Ici, l'arrière est composé de plastique entièrement recyclé et la coque à 60 pour cent.

Nokia G60 © Nokia

La T21, enfin, est une tablette de 10,36 pouces, équipée d'une puce unisoc T612 et dotée de 4 giga-octets de RAM et de 64 ou 128 giga-octets de capacité de stockage vendues à respectivement 249 et 269 euros. Ici encore, la coque se compose à 60 pour cent de plastique recyclé et de 'toute la durabilité et les promesses qu'on peut attendre d'une tablette Nokia.'

Nokia T21 © Nokia

Matériel durable, logiciels jetables

Mais cette attente n'est pas vraiment une réalité. Alors qu'un téléphone est remplacé au bout de deux ans déjà, une tablette est utilisée pendant 4-5 ans, surtout lorsqu'elle reçoit au sein de la famille une seconde vie auprès des enfants.

Et c'est précisément là que le bât blesse. Pour la T21, Nokia promet deux années de mises à niveau du système d'exploitation et trois années de mises à jour sécuritaires. C'est peu pour un appareil qui, techniquement, peut tenir le coup deux fois plus longtemps. Il convient d'y ajouter que ce timing débute aujourd'hui même et que donc, tout acheteur de l'appareil endéans une petite année ne pourra encore en profiter en toute sécurité que pendant deux ans. La tablette continuera évidemment de fonctionner, mais les problèmes de sécurité ne seront ensuite plus résolus.

Nous avons demandé à HMD Global, l'entreprise qui représente aujourd'hui la marque Nokia, pourquoi une telle limite. Le fabricant ne nous a pas donné de réponse claire, mais affirme que l'offre actuelle est déjà une amélioration par rapport à ce qu'elle était précédemment: 'La série T étend les promesses de notre série G précédente à la gamme des tablettes. La promesse de base qui était pour la série G de deux mises à niveau de l'OS et de trois années de correctifs sécuritaires mensuels s'applique donc à présent à la série T. Nous reverrons ces promesses au fur et à mesure de l'évolution de notre série G, mais nous considérons cela comme une solide offre pour une tablette d'entrée de gamme.'

Trois ans pour les smartphones

Les deux smartphones se distinguent davantage: le X30 et le G60 5G feront l'objet de trois mises à niveau du système d'exploitation et de mises à jour sécuritaires d'une même durée. Il nous faut ici apporter la nuance, selon laquelle cela s'est déjà amélioré d'une année par rapport aux deux ans qui caractérisent la plupart des appareils tournant sur Android. Ce n'est que récemment, surtout en ce qui concerne les toutes dernières puces Snapdragon, qu'on en arrive à trois ans. Seule Samsung a revu ce délai quelque peu à la hausse. La différence avec Apple est énorme. Tout acheteur en 2015 d'un iPhone 6S recevra des mises à jour cette année encore. Pour l'iPad, cinq années, voire davantage ne sont pas non plus un délai inhabituel.

Il n'en reste pas moins étonnant qu'un fabricant de smartphones connu annonce explicitement que ses appareils misent pleinement sur la durabilité, alors que sur le plan des logiciels, ils sont bons à mettre au rebut au bout de trois ans. En outre, les trois appareils, comme la plupart des smartphones et des tablettes, disposent d'une batterie qui ne peut être remplacée, ce qui ajoute encore à la limitation de la durée de vie.

