Les problèmes de livraison (absence) et de retour de colis constituent aujourd'hui l'une des principales difficultés dans le secteur de l'e-commerce. La jeune pousse gantoise Custo présentera cette semaine une solution sous la forme d'une 'smart parcel box'.

Avec Custo, les colis pourront être livrés et acheminés à tout moment, même s'il n'y a personne à la maison. Il n'y aura plus non plus d'envois dérobés, selon les concepteurs de la solution. Selon eux, Custo est la première boîte à colis connectée IoT qui contrôle en temps réel si un colis peut être délivré. Cela se passe sur base de l'information de traçage habituelle et fonctionne pour tous les services de coursier ayant pignon sur rue.

Codes QR

La boîte stylée, réalisée en acier et en aluminium fait 120 x 40 x 35 cm de grandeur. A bord, on trouve un accu rechargeable et un lecteur de codes QR générés par l'appli Custo (pour iOS et Android). Au moyen de ce genre de code, seuls le propriétaire et les service de coursier ont accès à l'espace de rangement de la boîte.

Selon la startup gantoise, il y a un réel besoin d'un produit comme la Custo smart parcel box. En témoignent ces quelques chiffres: une personne sur trois n'est pas chez elle au moment de la livraison. En outre, quelque dix pour cent de tous les achats en ligne sont finalement renvoyés. De plus, le nombre de commandes ne fait que croître. C'est ainsi que l'e-commerce belge a progressé en 2021 de 40 pour cent à 150 millions de transactions. Dans 63 pour cent des cas, il s'agit de petits colis. Aujourd'hui dans notre pays, il y a 56.000 commerçants actifs dans l'e-commerce, ce qui représente une hausse de 18 pour cent en comparaison avec l'année précédente.

Abonnement

Le prix d'une Custo smart parcel box est de 699 euros, auxquels il convient d'ajouter un abonnement (50 euros par an) et 99 euros de frais d'installation. Quiconque commande une boîte avant la fin août, recevra l'abonnement gratuit durant les deux premières années et ne devra pas s'acquitter des frais d'installation.

© Custo

