SpectronX, un fabricant belge d'appareils de désinfection à base de la lumière UVC, introduit trois nouvelles machines dans la lutte contre le coronavirus. Il s'agit d'un appareil de désinfection pour masques, d'un autre pour les caddies de magasin, et d'un robot de désinfection automatique.

L'appareil pour masques, qui peut être commandé cette semaine, est de type multi-usage, selon SpectronX: il convient en effet tant pour une utilisation personnelle que pour les grandes entreprises, les clubs sportifs, les magasins et autres. Comme le processus de désinfection ne prend que quelques secondes, il est possible de désinfecter un grand nombre de choses en peu de temps.

L'application pour les caddies et le robot de désinfection se trouvent encore en phase de test et sont attendus d'ici fin juin. Tous ces appareils sont spécifiquement testés en externe au niveau de leur efficacité par le département de virologie de l'UGent.

L'appareil pour masques, qui peut être commandé cette semaine, est de type multi-usage, selon SpectronX: il convient en effet tant pour une utilisation personnelle que pour les grandes entreprises, les clubs sportifs, les magasins et autres. Comme le processus de désinfection ne prend que quelques secondes, il est possible de désinfecter un grand nombre de choses en peu de temps.L'application pour les caddies et le robot de désinfection se trouvent encore en phase de test et sont attendus d'ici fin juin. Tous ces appareils sont spécifiquement testés en externe au niveau de leur efficacité par le département de virologie de l'UGent.