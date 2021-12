SnapLogic, un acteur en Enterprise Automation, a récolté 165 millions de dollars, afin d'accélérer sa croissance en intégration de données et d'applications pilotée par l'AI. L'entreprise qualifie elle-même cette opération 'de nouvelle... colle de l'ère sociale et virtuelle'.

Cette dernière phase de capitalisation était dirigée par Sixth Street Growth, qui fera son entrée au sein du conseil d'administration de SnapLogic. Les fonds, qui renforcent les caisses de SnapLogic, seront utilisés pour accélérer l'expansion internationale, l'innovation des produits, ainsi que la vente et le marketing.

SnapLogic collabore avec des milliers de directeurs IT et de chefs d'entreprise dans plus d'une douzaine de pays. Parmi sa clientèle, on trouve entre autres des organisations comme Adobe, Aramark, Drax, Emirates, Qualtrics, Magellan Health, Schneider Electric, Siemens et Workday.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

