Amazon Web Services a été hier mercredi touchée par une panne électrique. Celle-ci est probablement responsable de sérieuses interférences au niveau d'une série de services internet, dont Slack. Il s'agit là déjà de la troisième panne en peu de temps chez AWS.

En raison d'une panne dans un centre de données d'AWS sur le côté est des Etats-Unis, divers services internet ont été paralysés. Slack, Coinbase, l'Epic Games Store et l'appli de rencontres Grindr notamment n'étaient pas ou difficilement accessibles pour une partie des utilisateurs. Les problèmes se sont manifestés à 13H30' d'après les messages publiés sur Allestoringen et Downdetector. La cause de la panne n'a pas encore été confirmée par AWS, mais l'entreprise a néanmoins évoqué une coupure de courant dans un centre de données situé dans l'état américain de Virginie. La panne serait entre-temps réparée.

Il s'agit là déjà de la troisième panne ce mois-ci chez Amazon Web Services. Le 7 décembre, la plate-forme 'cloud' populaire avait en effet été indisponible à cause de problèmes dans un centre de données sur la côte est des Etats-Unis, ce qui eut un impact sur la crypto-plate-forme Coinbase, les services de streaming Netflix et Disney+, ainsi que sur l'e-magasin d'Amazon notamment. Une deuxième panne se manifesta le 15 décembre, cette fois dans un centre de données sur la côte ouest des Etats-Unis. Dans ce cas, c'est entre autres Slack et Facebook qui furent impactées.

