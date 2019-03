Une série d'animations pour Dungeons & Dragons bat le record de financement participatif

Une campagne sur Kickstarter pour une série d'animations axée sur Vox Machina a rapporté en quatre jours 6 millions de dollars.

Critical Role sera une série diffusée chaque semaine (elle pourra aussi être visionnée sur Youtube), dans laquelle un groupe de comédiens américains interprètera le jeu de rôles Dungeons & Dragons. Ces dernières années, cette série s'est constituée un public fidèle, à tel point qu'elle bat à présent un record sur la plate-forme de financement participatif Kickstarter.

Une campagne par laquelle le groupe recueille de l'argent pour une série d'animations basées sur les aventures de leurs héros Vox Machina, a rapporté au cours des quatre premiers jours la somme de 6 millions de dollars auprès de quelque 46.000 personnes. Il s'agit ainsi du projet faisant l'objet du financement le plus élevé en matière de films ou de programmes télé de l'histoire de Kickstarter. Et c'est du coup nettement plus que l'objectif initial de la campagne: collecter 750.000 dollars sur une période de 45 jours. La campagne se poursuit jusqu'au 18 avril.

Jusqu'il y a peu, le record était de 5,76 millions de dollars collectés pour le projet vidéo du tout aussi 'nerdy' Mystery Science Theatre 3000, une série rachetée entre-temps par Netflix.

The Legend of Vox Machina, comme la nouvelle série s'appellera, se déroulera dans le monde fantastique d'Exandria, et suivra, comme son titre l'indique, les aventures du groupe de héros Vox Machina. Avec cette série, quelques aventures populaires seront portées à l'écran, ce que connaissent déjà les spectateurs de la diffusion live, mais Critical Role promet d'ajouter aussi quelques histoires se passant durant la période précédant la diffusion du jeu en ligne. La série est provisoirement planifiée pour l'automne 2020.

La série utilisera (évidemment) les voix des comédiens originaux, dont Matthew Mercer, Ashley Johnson, Laura Bailey, Marisha Ray, Taliesin Jaffe, Travis Wilingham, Sam Riegel et Liam O'Brien. Elle sera produite par le studio d'animation Titmouse, qui a précédemment déjà sorti aussi Star Wars: Galaxy of Adventures. C'est Jennifer Muro, qui a notamment écrit Star Wars: Forces of Destiny, qui se chargera du script.