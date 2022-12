Gorilla, une scale-up belge spécialisée en analyse de données pour firmes énergétiques, lève 6 millions d'euros dans le cadre d'une phase de capitalisation de série A.

Gorilla dispose d'une plate-forme de traitement de données dans le nuage, qui analyse et traite des données pour des firmes énergétiques. Il est question ici de données provenant par exemple d'installations de panneaux solaires, de parcs éoliens, de compteurs numériques, etc., afin d'offrir aux firmes énergétiques une meilleure vue d'ensemble de la situation et de rendre leur gestion électrique plus efficiente. Voilà qui devrait accélérer la transition vers une énergie plus durable et renouvelable.

Dans le cadre de la phase de capitalisation de série A, l'entreprise a récolté 6 millions d'euros d'investissement du fonds américano-britannique Beringea, de la belge PMV et de VLAIO. Avec cet argent, Gorilla souhaite étoffer nettement son équipe d'ingénieurs et de vendeurs. L'entreprise envisage également de nouveaux produits. 'La transition énergétique va modifier aussi le mode de fonctionnement du marché de l'énergie', déclare Ruben Van den Bossche, co-fondateur et CEO de Gorilla, dans un communiqué de presse. 'Sur base d'applications orientées data, nous incitons les firmes énergétiques à proposer de nouvelles formules tarifaires et de nouveaux produits, en vue d'encourager une utilisation plus flexible et plus durable de l'énergie et d'aider les consommateurs à maîtriser leurs factures d'énergie.'

Gorilla existe depuis 2018 et occupe actuellement une quarantaine de personnes dans ses bureaux situés à Anvers, Londres et Melbourne. La scale-up compte notamment British Gas, Shell Energy et Engie au nombre de ses clients.

