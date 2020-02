Une initiative étonnante prise par le magasin IKEA situé à Dubaï: plus la durée de trajet du client est longue pour arriver à destination, plus intéressante sera la remise qu'il obtiendra sur son achat. Pour en bénéficier, le client doit simplement présenter sa Google Timeline à la caisse.

A moins que vous la désactiviez sciemment, Google Timeline, une fonction du smartphone qui collabore étroitement avec Google Maps, mesure exactement les trajets que vous accomplissez au quotidien. Pour la filiale IKEA de Dubaï, la durée du trajet enregistrée vers le magasin vaut désormais de l'argent, selon Engadget.

Avec 'Buy With Your Time', comme l'initiative s'appelle, la ristourne peut très vite s'avérer intéressante. Pour un déplacement en voiture de cinq minutes, l'utilisateur a déjà droit à un hotdog gratuit au snack bien connu installé à la sortie de chaque magasin IKEA. Et pour un trajet de 49 minutes jusqu'au magasin, l'utilisateur peut recevoir une table de salon Lack gratuite, alors qu'un déplacement de deux heures donne droit à une bibliothèque Billy gratuite.

Etant donné l'économie unique de Dubaï, il y a peu de chance qu'IKEA applique le principe 'Buy With Your Time' dans d'autres pays. Il n'empêche que le recours original à Google Timeline mérite d'être mentionné.

