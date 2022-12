Adobe est la dernière entreprise sur la liste entre-temps déjà longue de firmes (big) tech américaines à procéder à une phase de licenciements. Adobe prévoit en effet la suppression de 100 emplois.

L'éditeur de logiciels Adobe supprime une centaine de postes de travail, principalement dans la vente. Adobe suit ainsi la tendance amorcée par de nombreuses firmes (big) tech en vue de se serrer davantage la ceinture. Dans un communiqué, Adobe insiste cependant sur le fait qu'il ne s'agit 'pas d'une phase de licenciements à l'échelle de l'entreprise' et qu'il y aura encore et toujours 'de nouvelles places vacantes prévues pour certains profils'. Elle tente aussi de minimiser les faits en affirmant qu'il 'n'est question que d'un nombre limité'.

Des sources anonymes de l'agence de presse Bloomberg signalent que certains collaborateurs ont l'opportunité de trouver un autre emploi au sein de l'entreprise. S'ils ne saisissent pas cette chance, ils risquent d'être licenciés. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit que d'une réduction relativement limitée du personnel en comparaison avec les milliers de licenciements intervenus chez Meta, Cisco, HP et Amazon.

L'éditeur de logiciels Adobe supprime une centaine de postes de travail, principalement dans la vente. Adobe suit ainsi la tendance amorcée par de nombreuses firmes (big) tech en vue de se serrer davantage la ceinture. Dans un communiqué, Adobe insiste cependant sur le fait qu'il ne s'agit 'pas d'une phase de licenciements à l'échelle de l'entreprise' et qu'il y aura encore et toujours 'de nouvelles places vacantes prévues pour certains profils'. Elle tente aussi de minimiser les faits en affirmant qu'il 'n'est question que d'un nombre limité'.Des sources anonymes de l'agence de presse Bloomberg signalent que certains collaborateurs ont l'opportunité de trouver un autre emploi au sein de l'entreprise. S'ils ne saisissent pas cette chance, ils risquent d'être licenciés. Quoi qu'il en soit, il ne s'agit que d'une réduction relativement limitée du personnel en comparaison avec les milliers de licenciements intervenus chez Meta, Cisco, HP et Amazon.