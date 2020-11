Une panne importante chez Amazon Web Services a touché plusieurs services 'cloud' hier soir, notamment le site de photos Flickr et le jeu League of Legends, mais les aspirateurs robots de Roomba refusèrent eux aussi quelque temps tout service.

La panne s'est manifestée à 19 heures (belges). Depuis ce matin, la plupart des problèmes devraient être résolus.

AWS évoque un incident au niveau de l'API Kinesis Data Streams dans la zone US-EAST-1, ce qui fait que les clients ne pouvaient plus lire ou rédiger des données de ou vers les Kinesis Streams. A cause de cette panne, d'autres services ont également connu partiellement des problèmes ou du retard.

Aspirateurs

La situation provoqua des perturbations chez divers services internet. Flickr, League of Legends, Ring, Roku et Adobe Spark notamment en ont été incommodés.

Même si l'incident s'est limité à la région 'cloud' est-américaine d'Amazon, Il a été ressenti jusqu'en Belgique. C'est ainsi que les aspirateurs robots de Roomba ne pouvaient plus être commandés avec l'appli, parce que cette dernière établit une connexion avec AWS. L'aspirateur pouvait cependant encore être utilisé manuellement.

Server problemen bij AWS wil ook zeggen dat mijn stofzuiger niet meer werkt. Yikes. pic.twitter.com/N0YyMQYBfW — Lucas. 🎥 💻 📱⌚️ (@wuyts_l) November 25, 2020

