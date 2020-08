Les utilisateurs de services Gmail et G Suite, tels Meet, Docs et Drive, signalent des problèmes depuis des heures. Les perturbations seraient dues aux services dans le nuage du géant technologique.

Depuis quelque temps déjà, il n'est plus possible pour une partie des utilisateurs de Gmail d'envoyer des courriels accompagnés de pièces jointes. Le transfert de fichiers vers Drive poserait aussi problème. De l'écran de statut de Google, il ressort qu'une partie des services de communication de l'entreprise est perturbée depuis huit heures ce matin. Gmail, Drive, Docs, Groups, Chat, Meet et Voice notamment seraient concernés. L'écran de statut pour le nuage affiche aussi des problèmes au niveau de quelques éléments d'infrastructure et de Google Cloud Storage même.

La panne qui touche l'infrastructure 'cloud', pourrait donc être à la base de celle qui affecte la G Suite, même si on ne sait pas clairement ce qui se passe dans le nuage.

Update: Depuis 13H30', soit six heures après le début de la panne, la plupart des problèmes semblent être résolus. Google déclare avoir corrigé les problèmes d'infrastructure, alors que les services de la G Suite seraient de nouveau opérationnels.

Depuis quelque temps déjà, il n'est plus possible pour une partie des utilisateurs de Gmail d'envoyer des courriels accompagnés de pièces jointes. Le transfert de fichiers vers Drive poserait aussi problème. De l'écran de statut de Google, il ressort qu'une partie des services de communication de l'entreprise est perturbée depuis huit heures ce matin. Gmail, Drive, Docs, Groups, Chat, Meet et Voice notamment seraient concernés. L'écran de statut pour le nuage affiche aussi des problèmes au niveau de quelques éléments d'infrastructure et de Google Cloud Storage même.La panne qui touche l'infrastructure 'cloud', pourrait donc être à la base de celle qui affecte la G Suite, même si on ne sait pas clairement ce qui se passe dans le nuage. Update: Depuis 13H30', soit six heures après le début de la panne, la plupart des problèmes semblent être résolus. Google déclare avoir corrigé les problèmes d'infrastructure, alors que les services de la G Suite seraient de nouveau opérationnels.