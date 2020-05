Hello Customer a récolté six millions d'euros dans le cadre d'une nouvelle phase de capitalisation. La scale-up gantoise a en l'occurrence réussi à accueillir à son bord les fonds d'investissement Senovo Capital et Peak Capital. Hello Customer propose une plate-forme SaaS de collecte de feedbacks automatisés de clients et de leur analyse au moyen de l'intelligence artificielle.

Cette injection de capital succède à une phase d'investissement de deux millions d'euros en 2018. A l'époque, Hello Customer avait accueilli à son bord notamment Dovesco (le fonds des frères Anthony et Gregory De Clerck), Seeder Fund et un groupe de business angels, parmi lesquels les trois fondateurs de Showpad. Les investisseurs existants confirment eux aussi avoir de nouveau participé à la présente phase de capitalisation. En tout, Hello Customer a recueilli six millions d'euros.

Hello les Etats-Unis!

La scale-up compte aujourd'hui plus de trente collaborateurs et est active dans divers pays européens. Avec le nouveau capital, l'entreprise entend matérialiser son ambition de devenir un leader sur le marché de la technologie 'customer experience' et de s'étendre à terme aux Etats-Unis.

Hello Customer a été fondée en 2015 par Leslie Cottenjé, Joeri Pansaerts et Bram De Vos. Ils créèrent une plate-forme Software as a Service permettant aux entreprises de passer en revue et d'analyser les expériences et les attentes de leurs clients. Le logiciel est surtout apprécié par les institutions financières et les chaînes de vente au détail. Chez nous, Hello Customer peut compter notamment Luminus, Lunch Garden et Telenet au nombre de ses clients.

'Le coronavirus conditionne les rapports entre les détaillants et les clients', affirme la CEO Leslie Cottenjé. 'Plus que jamais, les entreprises ont conscience de l'importance d'une bonne écoute des attentes et expériences des clients, surtout aujourd'hui qu'il y a nettement moins de contacts personnels et que les ventes en ligne sont en plein boum. Notre plate-forme leur permet de sonder rapidement les réactions des clients et de savoir ce qu'ils pensent d'une marque, d'un magasin, d'un produit ou d'un service.'

