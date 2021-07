Lucas Brentjens, CEO et cofondateur de Yuki, transfère toutes ses responsabilités opérationnelles à Ellen Sano et Rogier van den Heuvel, qui dirigeront désormais The Yuki Company. Depuis l'année dernière, Yuki est passé aux mains de l'entreprise norvégienne Visma.

Lucas Brentjens restera tout de même impliqué en qualité de membre du conseil d'administration et aura un rôle consultatif dans les domaines du développement de produits et de la stratégie. Ellen Sano, dans son rôle de Managing Director, était déjà responsable opérationnelle de Yuki Belgique et ajoutera le Développement (de produits) à son portefeuille. En 2018, Ellen Sano avait d'ailleurs fait forte impression auprès du jury en devenant finaliste du Young ICT Lady of the Year. Rogier van den Heuvel était, quant à lui, Managing Director de Yuki Pays-Bas. Il le reste, mais se verra également confier la responsabilité financière de The Yuki Company.

Ce fournisseur spécialisé de logiciel comptable a été fondé en 2007 par Arco van Nieuwland, Lucas Brentjens et Sebastian Toet. Depuis août 2020, Yuki est passé aux mains de Visma : un éditeur de logiciels norvégien. Avant la reprise de Yuki, ce groupe a également acquis le logiciel comptable de Visionplanner et Nmbrs. Depuis, Visma se targue d'être "l'écosystème cloud le plus complet pour les comptables".

Le groupe norvégien Visma s'ancre en Belgique

Visma travaille depuis un certain temps à une expansion stratégique dans notre pays, axée spécifiquement sur la comptabilité dans le cloud. Admisol - une entreprise gantoise relativement petite qui développe des outils comptables en ligne pour les entreprises et les cabinets d'expertise comptable - a également été reprise à la fin de l'année dernière. Et le groupe ne comptait pas s'arrêter là, car il a également incorporé Syneton fin avril. Cette entreprise, créée en 2001, propose un logiciel de gestion destiné aux cabinets d'expertise comptable. Aucun détail financier n'a toutefois été communiqué à propos de ces reprises.

